LACONIA — Laconia Middle School has named the students who earned recognition on the second quarter honor roll.
8th Grade High Honors
Caiden Bjornberg, Rebecca Buttermore, Nikolai Condodemetraky, Ameera Duhamel, Mordecai Fontanez, Melody Goyette, Logan Hall, Ian Herrera, Benjamin Hogg, Gracie Hoyt, Ashlynn Jensen, Carter Jones, Heidi Kristoffersen, Zander LeClerc, Katelyn Lewis, Haily McCarty, Kayla MacDonald, Holden Mousseau, Milos Nevajdic, Ava Noyes, Layla Patten, Jacob Tryon, Ryan Walsh, Samantha Wylie
8th Grade Honors
Cassandra Albee-Alcocer, Isaac Allen, Meredith Almanzar, Tanya Benzevich-McNeil, Ethan Bourn, Anthony Dinardo, Payton Doherty, Savanna Dutile, Riley Galloway, Sydney Gray, Ryan Greene, Emma Haddock, Abigail Hayward, Violet Johnson, Julia Keith, John Kercheval III, Gage Keyser, Connor Livingston, Daniel Lodiong-Legi, Benjamin Lynch, Kayley Milligan, McKenzie Monier, Celia Noyes, Astrid Rousseau, Xander Spears, Kaydence Stinson, Savannah Stone, Sofia Swormstedt, McKenzie Tarr, Kameron Theos, Trever Tremblay
7th Grade High Honors
Remy Bassett, Elijah Choice, Ava Currier, Mercy Drolet, Lucy Dudek, Addison Duncan, Celia Ephrem, Paul Ganchi, Makayla Keegan, Malaya-Jean Kemp, Brock MacPherson, Meagan Rose, Cherish Scott, Ava Smith, Blake Spencer, William Stafford, Asher Svindland, Grace Vaillancourt, Ellen Valovanie
7th Grade Honors
Tatiana Alexis, Caleb Allen, Jacoby Baron, Caitlyn Beaupre, Michael Charest, Scarlett Churchill, Haley Colquhoun, Keara Colson, Aiden Connolly, Olivia Cotnoir, Aaron Day, Brendan Dee, Alexis Duquet, Amaya Dutile,
Alyssa Fay, Macey Fields, ryan Forni, Maddison Grant, Rileigh Gray, Rebecca Guidi, Gavin Hall, Jeramy Hodges, Cameron Lacroix, Olivia Lafleur, Kaia Lescarbeau, Madison, Lewis, Gabrielle Linkkila, Samantha Mitchell, Scarlett Nadeau, Nicholas Ouellette, Krisha Patel, Alexander Prescott, Jaeden Rivest, Kaylee Romprey, Riley Wilson
6th Grade High Honors
Ryan Black, Hailee Bourdon, Eathan Brown, Hayen Cardinal, Victoria Casarano, Alyxandra Dardinski, Madelyn DeNauw, Sophia Downes, Gavin Fallon, John Freeborn, Isabella Hancock, Aidan Hayward, Samuel Hogg, Lucas Johnson, Maddox Jones-Douthart, Sasha Keil, Kira KnightsSwan, Carter Nile, Amelia Noyes, Declan Perrino, Ruhan Pradhan, Holly Savage, Noland Spears, Bojidara Stoilova, Anna Tomlinson, Morgan Trefrey, Jovana Vojnovic, Rebecca VonGeorge, Hennessy Weeks, Jordyn Weller
6th Grade Honors
Trevor Allen, Kylie Beaudoin, Jeffrey Beeler III, Lexis Benwell, Tristen Blackler, Hailey Carter, Farrah Cross, Liam Doherty, Addison Herward, Jakob Hunter, David Jenot, Jasmine Kapplain, Jazmine LeClerc, Jade Littlefield, Liam Livingston, Lilyanna Marcoot, Calleigh Mazzei, Madisyn Nicoll, Caden Patterson, Nathan Peters, Logan Pirrello, Camdyn Rivest, Leland Sabin, Fatima Sapry, Arthur Silva, Elizabeth Tower, Dulce Tuquer-Fernandez
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.