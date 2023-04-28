LACONIA — Laconia Middle School has named the students who earned recognition on the third quarter honor roll.
6th Grade
High Honors
Mariah Ash, George Bassett, Keegan Connelly, Charlie Darling, Charlotte NeNauw, Abigail Dea, Jordan Dinardo, Alexis Dionne, Vercin Ephrem, Kaden Greenwood, Nicoleis Kercheval-Behan, Sophia Kleiner, Owen Mitchell, Cooper Mousseau, Jace Neal, Chael Smithson, Eden Stokes, Hieu Tran, Rhys Wentworth, and Ava Zegarelli
Honors
Brielle Albelo, Kalin Allen, Anthony Angers, Jennifer Berkowitz, Alejandra Bermudez, Tristan Birchfield, Payten Blais, Jezabella Cavallaro, Brycen Chamberlain, Boston Chase, Carson Cooper, Xavier Corbin, Jack Coulstring, Dessany Dominguez, Sophia Duquet, Christopher Dussault, Bentley Dutile, Craig Elliott, Brady Gebo, James Giard, Mason Gilbert, London Gleason, Emilie Grenon, Dominic Haskell, Ariel Isabelle, Jeremy Jenkins, Gabriel Johnson, Jayden Judd, Brady Keegan, Brooklynn Kenneson, Dakota Krampitz, Nathan Maccabee, Fiona Maclin, Jaylynn McClellan, Delilah McLaughlin, Gabriella McQueen, Jysaiah Medeiros, Joseph Menzel, Peyton Miles, Cohen O'Reilly, Lucas Prescott, Sophie Prescott, Brayden Radwell, Caden Roberts, Mila Samdo, Daizey Shute, Scot Stebbins Jr., Alexys Stinson, Justice Thomas, Bradyn Vachon, Aiden Weeks, Brecken Wilking, and Mia Williams
7th Grade
High Honors
Ryan Black, Hayden Cardinal, Madelyn DeNauw, Levi Fernandez, Aubree Gavell, Isabella Hancock, Carter Hanson, Aidan Hayward, Samuel Hogg, Jasmine Kapplain, Declan Perrino, Ruhan Pradhan, Eldina Ramic, Nolan Spears, Bojidara Stoilova, and Jovana Vojnovic
Honors
Kaleb Ainsworth, Noah Andino Perez, Kaylynn Barker, Kylie Beaudoin, Ella Bedway, Hailee Bourdon, Victoria Casarano, Farrah Cross, Alyxandra Dardinski, Liam Doherty, Sophia Downes, John Freeborn, Addison Herward, Jakob Hunter, David Jenot, Lucas Johnson, Maddox Jones-Douthart, Aidan Juhasz, Sasha Keil, Raya KnightsSwan, Jazmine LeClerc, Alexander Lyle, Calleigh Mazzei, Noah Mosher, Cannon Neal, Madisyn Nicoll, Amelia Noyes, Brecken O'Reilly, Hailey Provencal, Camdyn Rivest, Leland Sabin, Holly Savage, Keyara Scott, Arthur Silva, Kayden Styles, Anna Tomlinson, Elizabeth Tower, Dulce Tuquer-Fernandez, Rebecca VonGeorge, and Jordyn Weller
8th Grade
High Honors
Remy Bassett, Elijah Choice, Aiden Connolly, Olivia Cotnoir, Ava Currier, Lucy Dudek, Addison Duncan, Celia Ephrem, Macey Fields, Paul Ganchi, Makayla Keegan, Malaya-Jean Kemp, Brock MaxPherson, Logan Patten, Cherish Scott, Ava Smith, Blake Spencer, William Stafford, Asher Svindland, and Cameron Theodore
Honors
Tatiana Alexis, Jacoby Baron, Caitlyn Beaupre, Christian Cellupica, Haley Colquhoun, Keara Colson, Mercy Drolet, Amaya Dutile, Emerson Duyazlar, Alyssa Fay, Melinda Gaffney, Ricardo Garcia-Decato, Maddison Grant, Rebecca Guidi, Gavin Hall, Kayla Hanley, McKenzie Hanssen, Aiden Kenneson-Wirth, Cameron Lacroix, Brooke LeBrun, Kaia Lescarbeau, Gabrielle Linkkila, Ivan Man, Annie McKeever, Samantha Mitchell, Gavin Morris, Olivia Nedobity, Aiden Nicoll, Nicholas Ouellette, Krisha Patel, Paul Pothier, Alexander Prescott, Jaeden Rivest, Kaylee Romprey, Meagan Rose, Ellah Ryan, Jonathan Stebbins, Kylie Truett, Grace Vaillancourt, Ian Walsh, and Areynia Watkins
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