LACONIA — The following students were listed on the Laconia High School 2019 quarter four honor roll list:
Honors with Distinction
Rebecca Bladecki, Madison Brooks, William Cone, Renee Corriveau, Ashley Gagne, Elizabeth Harris, Elizabeth Muller, Mia Pljevaljcic, Ryan Poliquin, Tyler Richter, Delaney Ross, Cassandra Sousa, Victoria Taylor, Nicole Turpin, Katie Westcott
High Honors
Gabriel Alexander, Bryce Baird, Tyler Bridges, Benjamin Cone, Patrick Deegan, Nikita Desrosiers, Aarohn Dethvongsa, Caitlin Dunleavy, Aidan Eldridge, Sonya Frost, Oriah Glynn, Sierra Halligan, Camden Harriman, Maci Howland, Venla Kankkonen, Joshua Kelleher, Keirra Kirk-Lampron, Joseph Lennon, Hannah Lowell, Alison Maczko, Alyssa Malone, Tyanne Martin, Destiny Medici, Jacob Mello, Viktoriia Moshenskova, Noah Mousseau, Sullivan Mousseau, Beth Newton, Kayla Nguyen, Phoenix Norwood, Alyssa Pepin, Steven Poliquin, Evan Rollins, James Stafford, Sam Stafford, Lydia Tucker, Anita Wentworth, Bryden Wright, Kameron Young
Honors
Victoria Abate, Musaab Abu Zaid, Katharine Allen, Jack Ancora, Meaghan Ash, Timothy Ausevich, Jacob Bancroft, Ashlynn Baron, Trevor Bastien, Jennifer Bateman, Lucas Beane, Nolan Benoit, Zoran Boskovic, Andrej Bright, Gianna Brignano, Kaitlyn Brooks, Lily Byron, Jenna Carmignani, Sasha Chaplic, Edgar Conroy, Justin Cox, Tucker Cross, Emma D’Amico, Kaleb Daigneault, Nyla Dame, Logan Dee, Jackson Diaz, Dylan Dickey, Noah Dickey, Karter Dolloff, Lirim Dreshaj, Jace Drew, Patrick Duggan, Ayden Duncan, Norah Dunleavy, Nghi Duong, Kiara Ellsworth, Sean Engelsen, Molly Fields, Ryan Fields, Anthony Fleury, Jaelyn Fleury, Kaliegh Fogg, Michael Frakes, Ethan Furtado, Nathan Gamans, Isabella Gandolfi, Hunter Gibbs, Elizabeth Gillis, Linda Gosnell, Jillian Goyette, Zachary Gray, Shayleah Gunning-Lavoie, Austin Hanscom, Matthew Hanson, Taylor Hanson, Cameron Haynes, Kathryn Hodge, Elaina Hoey, Devon Howe, Elijah Howland, Breauna Jenna, Tyler Johnson, Desteny Jones, Despina Kafanelis, Amber Kallum, Sophia Kearney, Savannah Keets, Kortney Koehler, Emma LaDuke, Courtney LaFlamme, Gloria Lako, Bailee Laramie, Gabbriel Leclerc, Logan Lewis, Kristy Lounsbrough, Alexia McCrea, Selia Michalewicz, Jacob Mondoux, Patrick O’Reilly, Javon Oravetz, Ryan Paiva, Dylan Patten, Shyann Perez, McKenzie Peterson, Eric Phelps, Emina Ramic, Connor Reid, Joshua Reynolds, Morgan Romprey, Sydney Ross, Kain Sasseville, Kelsi Sheehan, Tanner Shore, Kaleb Shumway, Angel Spaulding-Race, Kiera Spencer, Myranda St. Onge, Natalie Stottlar, Rylie Treat, Edmond Trieu, Kailey Welch, Ashleigh Wheeler, Ryan Whitton
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